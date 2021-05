Der Bundestag hat kleineren Parteien die Zulassung zur Wahl im September deutlich erleichtert. Sie müssen dafür nur noch ein Viertel der bisher vorgeschriebenen Unterstützer-Unterschriften vorlegen. Eine entsprechende Änderung des Bundeswahlgesetzes, die CDU/CSU, SPD, FDP und Grüne gemeinsam vorgelegt hatten, wurde am Donnerstag ohne Aussprache beschlossen. Der Bundestag trägt damit der Umstand Rechnung, dass es kleineren Parteien in der Corona-Pandemie schwerer als üblich fällt, Unterschriften etwa an Infoständen in Fußgängerzonen zu sammeln.

Die Regelung gilt für Parteien, die im Bundes- oder in einem Landtag seit der letzten Wahl nicht ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten sind. Für sie sah das Bundeswahlgesetz bisher vor, dass Direktkandidaten mindestens 200 Unterschriften von Wahlberechtigten ihres Wahlkreises vorlegen mussten. Landeslisten mussten von bis zu 2000 Wahlberechtigten „persönlich und handschriftlich unterzeichnet“ sein. Dies wurde nun auf 50 beziehungsweise 500 Unterschriften verringert.