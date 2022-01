Mitten im laufenden Verkaufsprozess für noch mehr als 100 Standorte der SB-Warenhauskette Real hat der Eigentümer, der russische Finanzinvestor SCP, überraschend angekündigt, 60 Häuser an einen Restrukturierungsspezialisten verkaufen zu wollen. Welche Märkte davon betroffen sind, hat SCP nicht mitgeteilt. In der Pfalz stehen Entscheidungen noch für zwei Märkte aus: den Real-Markt in Mutterstadt und den in Ludwigshafen-Oggersheim. Beide stehen auf der Liste jener Häuser, die Edeka übernehmen darf. Während für Mutterstadt die Verhandlungen schon lange laufen und offenbar schon weit gediehen sind, ist für das Haus in Oggersheim noch nichts bekannt.

