Vor knapp einer Woche hatte der Sozialausschuss der Ortsgemeinde schon eine Empfehlung ausgesprochen, am Mittwochabend hat sich auch der Bockenheimer Rat einstimmig festgelegt: Das Dorf wird in Zukunft zwei Kindertagesstätten haben. Wann die zusätzliche Einrichtung gebaut wird, steht aber in den Sternen.

