Das CJD-Areal gilt in Wörth als Filetgrundstück. Der direkt am Rheinufer gelegene Gebäudekomplex geht zum Jahresende in den Besitz der Stadt über. Dort macht man sich bereits Gedanken über die zukünftige Nutzung. Auch ein Gesundheitszentrum, wie ursprünglich geplant, ist noch nicht vom Tisch.Mehr zum Thema lesen Sie hier