Am Dienstag um 13.15 Uhr wurde der Zugverkehr in Annweiler kurzzeitig unterbrochen, weil ein Kind auf den Gleisen unterwegs war, wie die Polizei berichtet. Spaziergänger hatten das siebenjährige Kind in der Nähe des Hauptbahnhofs auf den Bahngleisen laufend gesehen und die Wache verständig. Laut Polizei war es zuvor zu Hause ausgebüxt. Die Polizei ließ sofort den Zugverkehr stoppen, konnte das Kind schnell ausfindig machen und brachte es zu seinen Eltern zurück. Nach etwa 20 Minuten konnte der Zugverkehr wieder aufgenommen werden. Es wurde niemand verletzt.