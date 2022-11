Freitagnacht herrscht großer Aufruhr am Bahnübergang in Albersweiler. Ein Zug hat einen Motorroller erfasst, den Fahrer in den Tunnel mitgeschleift. 90 Fahrgäste müssen evakuiert werden. Glücklicherweise nur ein Übungsszenario. Die Idee dazu hatte ein 24-Jähriger. Ob die 120 Einsatzkräfte die Großübung gemeistert haben, das erfahren Sie im ausführlichen Artikel. Eindrücke der Nacht mit vielen Bildern.