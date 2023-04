Ein Zugreisender hat an einem Bahnhof in Remchingen eine mit Axt bewaffnete Frau überwältigt. Die 25-Jährige hatte am Samstag die Abfahrt eines Zuges im Ortsteil Wilferdingen verhindert, indem sie sich in die Tür stellte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Nachdem mehrere Reisende sie aufgefordert hatten, den Bereich zu verlassen, zückte die Frau ein Multitool mit einer etwa 18 Zentimeter langen Axt. Warum die Frau die Axt aus ihrem Rucksack holte, war zunächst nicht bekannt. Ein 25-Jähriger entwaffnete sie und fixierte die Frau bis zum Eintreffen der Beamten. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen an der Hand zu.

Die 25-jährige Frau soll nach ärztlicher Untersuchung nun in eine psychiatrische Einrichtung gebracht werden. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.