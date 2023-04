Am Montagabend ist ein Mann ausgerastet, der ohne Fahrschein in der Bahn von Ludwigshafen in Richtung Neustadt erwischt wurde. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Zugbegleiter die Beamten hinzugerufen, weil der 31-Jährige aggressiv war und seine Personalien nicht angeben wollte. Bei der Polizeikontrolle am Neustadter Hauptbahnhof war der Mann aggressiv und wollte nicht freiwillig mit auf die Dienststelle kommen, sodass er gefesselt wurde. Dabei spuckte er einem Polizisten ins Gesicht, versuchte diesen zu beißen und beleidigte die Beamten. In der Dienstelle angekommen, beschädigte er eine Tür sowie die Armbanduhr eines Polizisten. In der Tasche des Mannes wurden unter anderem Drogen und Messer gefunden. Später konnte ihm eine Blutprobe entnommen werden. Danach durfte er die Dienstelle verlassen. Die Liste der Strafverfahren, denen der 31-Jährige nun entgegensieht, ist lang: Widerstand und tätlicher Angriff auf Polizeibeamte, Hausfriedensbruch, Erschleichen von Leistungen, Sachbeschädigung, Beleidigung sowie das Führen einer sogenannten Anscheinswaffe, die einer echten Schusswaffe täuschend ähnlich sieht.