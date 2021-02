Laut Wetterbericht stehen noch einige kalte Nächte an, Temperaturen um die zehn Grad minus sind gemeldet. Noch gibt es keine Eisflächen auf den Seen in der Stadt, doch das könne sich schnell ändern, sagt Rüdiger Seifts, Abteilungsleiter Technik und zuständig für die Facheinheit der Taucher bei der Feuerwehr Kaiserslautern.

Gerade der Vogelwoog friere sehr schnell zu, berichtet Seifts. Von außen lasse sich aber nicht einschätzen, wie dick die Eisschicht sei. Erst ab einer Dicke von zehn Zentimetern könne eine Eisfläche einen Menschen tragen.

Immer wieder komme es im Winter vor, dass Menschen auf Eisflächen unterwegs seien. „Das ist sehr gefährlich“, sagt Seifts. Die Feuerwehr warnt daher eindringlich davor, gefrorene Wasserflächen zu betreten. Wer sieht, wie ein Mensch ins Eis einbricht, sollte umgehend den Notruf wählen. Bei eigenen Rettungsversuchen sei extreme Vorsicht geboten. Wenn überhaupt, sollte man sich nur liegend auf der Eisfläche zum Verunglückten robben und dabei dem Eisloch nicht zu nah kommen. Dann könnte man einen Ast oder einen anderen Gegenstand reichen, an dem sich der Verunglückte aus dem Wasser ziehen kann.

Die Feuerwehr ist mit Trockentauchanzügen für solche Einsätze gerüstet. Im Unglücksfall muss es schnell gehen. Nach wenigen Minuten im kalten Wasser setze bereits eine Unterkühlung mit Muskelstarre und Bewusstseinseintrübung ein, warnt Seifts.