Am Dienstagabend um 20.50 Uhr wurde eine Streifenbesatzung auf einen 29-Jährigen aufmerksam, der laut Polizei mit einem Pedelec auf der Manfred-Vetter-Straße in Neustadt unterwegs war, dabei telefonierte und in Schlangenlinien fuhr. Der Mann sollte daher einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, flüchtete jedoch vor der Polizei durch die Innenstadt bis zur Fröbelstraße, wo er in einer Kurve stürzte. Bei seiner Kontrolle war der Grund für seine Flucht schnell gefunden. Der aus Neustadt stammende Radfahrer gab nämlich zu, in den vergangenen Tagen Kokain, Amphetamin, Subutex sowie weitere Medikamente eingenommen zu haben. Das Pedelec wurde daraufhin sichergestellt und dem 29-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Auf ihn kommen nun mehrere Verfahren zu. Ferner wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.