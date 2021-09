Den Zugbegleiter eines ICE auf der Fahrt von Stuttgart nach Mannheim hat ein 30-jähriger Mann am Sonntagmorgen angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, verhinderte mutiges Einschreiten von Mitreisenden eine weitere Auseinandersetzung. Eine Zugbegleiterin hatte versucht, den scheinbar schlafenden Reisenden zu wecken, um seine Fahrkarte zu kontrollieren. Erst dem hinzugerufenen Kollegen gelang es jedoch, den Mann zu wecken. Weil er wortlos aufstand, um zur Bordtoilette zu gehen, stellte sich der Zugbegleiter ihm in den Weg, um die Fahrkarte zu kontrollieren. Statt eine Fahrkarte vorzuzeigen setzte der 30-Jährige jedoch an, trat auf den Zugbegleiter ein und versetzte ihm einen Kopfstoß. Weitere Angriffe wurden durch den Bahnmitarbeiter selbst und dank der Hilfe von couragierten Mitreisenden abgewendet. Am Mannheimer Hauptbahnhof kam die Bundespolizei hinzu und begleitete den 30-Jährigen gegen dessen Willen aus dem Zug.