Der 26 Jahre alte Schwarzfahrer, der Anfang Februar in einem Regionalexpress bei Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) den 36 Jahre alten Zugbegleiter Serkan Çalar angegriffen und tödlich verletzt haben soll, hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft Zweibrücken diese Tat grundsätzlich eingeräumt. Geäußert habe er sich bei einer richterlichen Vorführung und einer forensisch-psychologischen Untersuchung. Der Mann, nach früheren Angaben griechischer Staatsbürger, habe den Angriff zugegeben, eine Tötungsabsicht aber bestritten. Zudem berufe er sich auf Erinnerungslücken.

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Laut Staatsanwaltschaft liegen zu dem Fall, der seinerzeit für bundesweite Schlagzeilen sorgte, noch nicht alle rechtsmedizinischen Gutachten vor, die beauftragt worden seien. Beispielsweise fehle noch ein toxikologisches Gutachten. Es gibt Auskunft darüber, ob der Verdächtige zur Tatzeit unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stand.

Breite Debatte um Sicherheit

Die Ermittler teilen allerdings in ihrer Pressemeldung von Mittwochmittag mit, dass die forensisch-psychiatrische Begutachtung „keine Anhaltspunkte für eine erhebliche Verminderung oder Aufhebung der Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit“ ergeben habe. Sobald die fehlenden Expertisen vorlägen, will die Staatsanwaltschaft den Fall „unter Berücksichtigung des Beschleunigungsgrundsatzes in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht abschließend prüfen“. Der Beschuldigte befindet sich ihren Angaben nach weiterhin in Untersuchungshaft.

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Der 26-Jährige hatte im Regionalexpress auf der Fahrt von Landstuhl ins saarländische Homburg den Zugbegleiter mit Faustschlägen so schwer verletzt, dass dieser kurz darauf an seinen schweren Kopfverletzungen starb. An einer Trauerfeier für Serkan Çalar nahmen in einer Moschee in dessen Lebensmittelpunkt Ludwigshafen mehr als 1000 Menschen teil – darunter Vertreter der türkischen Gemeinschaft und der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Der Leichnam des alleinerziehenden Vaters wurde dann zur Beisetzung in die türkische Heimatstadt seiner Familie, Gaziantep, überführt. Der Tod Çalars hat eine breite Diskussion über Sicherheit im Umfeld Bahn, insbesondere der von Zugbegleitern ausgelöst.