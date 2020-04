Wegen Bauarbeiten kommt es vom Samstag, 25. April, bis zum Sonntag, 10. Mai, in einzelnen Nacht- und Morgenstunden zu Zugausfällen auf der Strecke von Kaiserslautern nach Einsiedlerhof. Als Ersatz fahren Busse. Die Online-Fahrplanauskunft unter www.bahn.de ist entsprechend aktualisiert. So entfallen beispielsweise am Samstag, 25. April, die Züge um 4.25 Uhr und um 5.34 Uhr ab Kaiserslautern. Wegen der längeren Fahrzeit fahren die Ersatzbusse nach Einsiedlerhof bereits um 4.04 Uhr beziehungsweise um 5.12 Uhr ab Kaiserslautern. In Einsiedlerhof kann dann in die ab dort planmäßig fahrenden Züge umgestiegen werden.