Wegen Erneuerung der Eisenbahnbücke fallen in den Nächten von Montag auf Dienstag, 7./8. Februar bis Freitag auf Samstag, 4./5. März, jeweils von 19.15 bis 1.15 Uhr, mehrere S-Bahnen aus. S-Bahnen der Linie S2 (Kaiserslautern-Mosbach), S3 (Germersheim-Karlsruhe), S4 (Germersheim-Bruchsal) und S33 (Germersheim-Bruchsal) fallen zwischen Schifferstadt und Germersheim/Bruchsal aus und werden durch Busse ersetzt. Zu beachten ist, dass die Fahrzeiten der S-Bahnen teilweise an die Busse angepasst wurden, um einen Anschluss sicherzustellen. Zwischen Graben-Neudorf und Schifferstadt, werden am 26. und 27. Februar sowie am 2. März, mehrere S-Bahnen in diesem Abschnitt durch Busse ersetzt, die vom S-Bahn-Verkehr abweichenden Fahrzeiten der Busse.

Ausfall zwischen Ludwigshafen Hbf und Karlsruhe Hbf betrifft folgende Züge: RE 4485 (planmäßige Ankunft 21.53 Uhr in Karlsruhe Hbf), fällt von Ludwigshafen bis Karlsruhe aus. RE 4482 (planmäßig 20.08 Uhr ab Karlsruhe Hbf) fällt von Karlsruhe bis Ludwigshafen aus. Geänderten Fahrpläne unter https://bauinfos.deutschebahn.com online abrufbar.