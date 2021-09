An den Wochenenden vom 18. und 19. September sowie 2. und 3. Oktober fallen die S-Bahnen der Linie S2 (Kaiserslautern Mosbach) zwischen Kaiserslautern Hauptbahnhof und Neustadt aus. Zudem fallen einzelne Züge der Linie RE 1 zwischen Kaiserslautern Hauptbahnhof und Mannheim Hauptbahnhof aus. Die Züge fahren jeweils nicht in der Zeit von 6.30 Uhr bis 20.45 Uhr. Grund sind Baumfällarbeiten auf der Strecke. Das teilt die Bahn mit. Sie empfiehlt, als Ersatz für die ausfallenden S-Bahnen der Linie S2, die S-Bahnen der Linie S1 (Homburg (Saar) – Osterburken) zu nutzen. Einzelne S-Bahnen bedienen zusätzlich die Halte Neidenfels und Frankenstein. Die geänderten Fahrpläne sind auf der Internetseite https://bauinfos.deutschebahn.com abrufbar und an den Stationen angebracht.