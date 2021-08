Zusätzlich zu den gesetzlichen Fahrgastrechten, die Entschädigungen bei Verspätungen regeln, gelten wegen des GDL-Streiks ab sofort bei der Deutschen Bahn (DB) besondere Kulanzregeln.

Alle bereits gebuchten Fahrkarten des Fernverkehrs für Strecken, die vom 23. bis 24. August vom GDL-Streik betroffen sind, können bereits ab 20. August bis einschließlich 4. September flexibel genutzt werden. Bei entsprechenden Sparpreis- und Supersparpreis-Tickets ist die Zugbindung aufgehoben. Für die Weiterfahrt können auch andere Züge genutzt werden, dies gilt auch für Züge des Nahverkehrs (RE, RB, IRE und S-Bahn). Wer seine Reise wegen des Streiks nicht antreten will, kann sich die Fahrkarte kostenfrei erstatten lassen.

Etwa 20 Züge mehr als bei erster Streikwelle

Die DB kündigte an, während des GDL-Streiks im Fernverkehr ein „verlässliches Grundangebot“ aufrecht zu erhalten. Für den ICE-Knoten Mannheim bedeutet das allerdings dennoch eine massive Reduzierung des Angebots. Wenn es der DB erneut gelingt, den gleichen Notfahrplan zu fahren wie an den beiden ersten Streiktagen am 11. und 12. August fährt von Mannheim alle zwei Stunden ein ICE nach Hamburg, nach München, nach Köln und nach Basel. Bundesweit fuhr nur etwa ein Viertel der DB-Fernzüge. Nicht von dem Streik bei der DB betroffen sind die Flixtrain-Züge beispielsweise nach Berlin ab Heidelberg. Sie haben allerdings ein völlig separates Ticket-System. DB-Tickets gelten hier nicht.

Die DB teilte am Freitag mit, sie habe die Erfahrungen des ersten Streiks genutzt, um den Ersatzfahrplan im Fernverkehr zu optimieren und in der zweiten Streikwelle der GDL pro Tag etwa 20 Züge mehr zu fahren. Genannt wird dabei unter anderem die Linie von Stuttgart über Mannheim nach Hamburg. Informationen gibt es bei einer kostenlosen Streik-Hotlinie unter 08000 99 66 33.