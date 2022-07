[Aktualisierung: 15:55] Ein 22-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag kurz vor 11 Uhr bei Kandel mit einem Zug zusammengestoßen. Dabei wurde der Mann verletzt. In ertsen Meldungen war von lebensbedrohlichen Verletzungen die Rede, am Nachmittag meldete die Polizei nach, dass der Mann schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt sei. Schwer verletzt wurde ebenfalls einer der 132 Zuginsassen. Leichtere Verletzungen erlitten fünf weitere Passagiere durch den Zusammenprall. Sie alle wurden in umliegende Kliniken gebracht.

Wie die Polizei mitteilte, wollte der Autofahrer den unbeschrankten Bahnübergang zwischen dem Ortsteil Kandel-Höfen und Kandel auf einem Wirtschaftsweg überqueren. Hierbei übersah er offenbar einen herannahenden Zug, dessen Fahrer eine Notbremsung einleitete, allerdings einen Zusammenstoß mit dem Auto nicht mehr verhindern konnte. Der Zugführer erlitt einen Schock.

Unter den Zuginsassen war auch eine Schulklasse der IGS Kandel. Ob Schüler unter den Verletzten sind, ist derzeit nicht bekannt. Feuerwehr und Rettungskräfte evakuierten den Nahverkehrszug. Der befindet sich etwa 400 Meter vom Unfallort am Bahnübergang entfernt, weil er erst dort zum Stehen kam. Die Passagiere werden ihre Reise mit Bussen fortsetzen. Es kommt zu Zugausfällen und Verspätungen, teilt die Deutsche Bahn per Twitter mit. Wie lange die Strecke zwischen Kandel und Landau gesperrt bleibt, ist derzeit offen.

