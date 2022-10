Samstagmorgen ging nichts mehr auf den Gleisen in Norddeutschland. Bitter nicht nur für die Menschen, die dort unterwegs waren, sondern auch für FCK-Fans, die zum Auswärtsspiel wollten. Wie sich im Verlauf des Tages herausstellte, handelte es sich um Sabotage. Doch wie sicher ist die Bahn-Infrastruktur?

Innenminister Roger Lewentz gerät weiter unter Druck: Nach den Videos aus der tödlichen Flutnacht im Ahrtal im Juli 2021 gibt es nun auch einen Polizeibericht, der nachträglich aufgetaucht ist.

Die US-Streitkräfte in Europa haben in Sembach (Kreis Kaiserslautern) das Hauptquartier der 52. Luftverteidigungsartilleriebrigade in Dienst gestellt. Diese soll künftig alle Luft- und Raketenabwehrkräfte der US-Armee in Europa und Afrika leiten.

Die Frage nach Schutzbunkern kommt seit Beginn des Kriegs in der Ukraine auch in Deutschland wieder auf. BBK-Chef Tiesler sieht eine Alternative zu Neubauten.

Wer als Dauercamper auch in der kalten Jahreszeit in Wohnwagen und Zelt lebt, muss hart im Nehmen sein. Oder er kann schlicht nicht anders – weil er keine bezahlbare Wohnung findet. Das Leben im Caravan aus der Not heraus ist inzwischen keine Seltenheit mehr. Ein Bericht aus der Pfalz.