Wie heißt es so schön in einem bekannten Werbeslogan? „Du bist nicht du, wenn du hungrig bist.“ Offenbar war der Hunger der Zuckerdiebe am Wochenende (7. bis 8. November) zu groß. Sie konnten dem süßen Inhalt eines mobilen Verkaufsstands nicht widerstehen, meldete die Polizei am Montag. Die „Kriminellen“ hatten den Wagen in der Hauptstraße, zwischen der Hasengasse und Lammertsgasse, im Visier. Irgendwann zwischen Samstagabend, 18 Uhr, und Sonntagmorgen, 8.50 Uhr, haben die Zuckerdiebe die Tür zum Verkaufsstand aufgebrochen.

Nach einem ersten Überblick liegt der Gesamtschaden bei etwa 300 Euro, meldet die Polizei. Mit einer diversen Auswahl an Süßwaren entfernten sich die Diebe vom Tatort. Eine zuckersüße Spur hinterließen sie auch: Noch auf dem Fluchtweg über die Hasengasse wurde die süße Beute gekostet und die Verpackung weggeworfen.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die Ermittlungen zu den Dieben übernommen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 06252 / 7060.