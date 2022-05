Der einheimische Steinkrebs liebt kalte Gewässer. Seit 1992 wurde im Pfälzerwald in Bächen und Seen kein einziges Exemplar mehr gefunden. Dem durch Überfischung, Umweltverschmutzung, Klimawandel und Krankheiten vom Aussterben bedrohten Flusskrebs soll jetzt geholfen werden. Gezüchtete Exemplare sollen in Oberläufe gesetzt und genau beobachtet werden. Ob sie dort überleben können, ist unsicher. Wie deutsche und französische Experten geschützten Arten helfen, lesen Sie hier im ausführlichen Artikel.