Trotz Schneefalls sind die Skipisten im Wintersportgebiet Erbeskopf im Hünsruck auch am Freitag geschlossen geblieben. „Wir haben einen kleinen Hauch von Winter“, sagte die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Thalfang, Vera Höfner, am Freitag. Der Schnee reiche aber nicht, um die Skisaison zu starten. Selbst Kunstschnee ermögliche nicht das Skifahren, dafür müsse es längere Frostperioden geben. „Ein Besuch lohnt sich aber immer“, sagte Höfner. Auf dem Erbeskopf liege genug Schnee für einen Rodel-Ausflug.

Der Schneefall sollte vor allem in den Höhenlagen von Rheinland-Pfalz am Wochenende zunächst noch anhalten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach mitteilte.