Frische Brötchen und Aufschnitt für Frühaufsteher

Auch in der Südpfalz bekommen Kunden in Supermärkten den Personalmangel zu spüren: Brötchen, Käse oder Wurst gibt es nur noch eingeschränkt an den Frischetheken.

Für manche ist der erste Schultag zu teuer

Es gibt Familien, die sich keinen Schulranzen oder Materialien leisten könnten. Für sie haben sich nun zwei Frauen stark gemacht und mit Erfolg gesammelt.

Keine Dürre im Keller

Der ehemalige Ortsvorsteher von Arzheim, Horst Runck, hat Wasser im Keller. Dabei könnten das die Landwirte viel dringer gebrauchen.

Damit sie nie vergessen werden

28 jüdische Menschen wurden im Zweiten Weltkrieg von den Nazis aus Essingen entführt oder vertrieben. Nun erinnert eine Tafel an sie.