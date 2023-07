„Dann vergammelt alles“

Für das laufende Jahr wird die Stadt Bad Bergzabern mit Hängen und Würgen grünes Licht für den Haushalt bekommen. Vieles deutet darauf hin, dass es der vorerst letzte genehmigte Etat sein wird. Welche Konsequenzen das hat und wieso dieses Szenario auch anderen Kommunen droht.

Zu wenig Wasser in der Queich

Wie steht es um die Queich? Derzeit führt sie zu wenig Wasser. Deshalb hat der Landauer Schwimm- und Sportclub die Aktion „Queich-Erleben“ abgesagt. Denn so lässt sich der Lebens- und Kulturraum Queich den Leuten nicht näherbringen.

Zankapfel Einsatzgeld

Die freiwillige Feuerwehr leistet einen wichtigen Dienst an der Gesellschaft. In der VG Landau-Land ist ein Streit über die Verteilungsgerechtigkeit der Aufwandsentschädigung für die Floriansjünger entbrannt. Wo liegt das Problem?

Waldbrand: Feuerwehrleute üben für den Ernstfall

Etwa 80 bis 100 Einsatzkräfte von Freiwilligen Feuerwehren aus dem Landkreis Germersheim werden am Samstagnachmittag nahe der Biogasanlage bei Westheim im Einsatz sein. Grund ist eine Großübung zur Waldbrandbekämpfung.

Sumpfschildkröte Nummer 400 in Freiheit

Am Mittwoch hat Umweltministerin Katrin Eder zusammen mit Schülern vier Sumpfschildkröten am Altrhein ausgesetzt. Mehr dieser Tiere gibt es allerdings an einem anderen Ort.

Vorerst keine Eisdiele am Rathausplatz

Keine Frage: Das Wörther Dorschbergzentrum hat schon bessere Zeiten erlebt. Einen der dortigen Leerstände würde die Stadt gerne anmieten. Für Büros – und für eine Eisdiele. Keine schlechte Idee. Doch von den politisch Verantwortlichen sehen das nicht alle so.