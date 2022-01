Die deutsche Nationalmannschaft kassierte am Freitagabend gegen Norwegen die zweite EM-Niederlage im zweiten Hauptrundenspiel in Bratislava. Sie verlor 23:28. Wieder kam das deutsche Team sehr gut ins Spiel, führte in den ersten 15 Minuten, machte dann aber zu viele leichte Fehler. Zur Halbzeit lag es 12:14 zurück. Überragend bis dahin Torhüter Johannes Bitter. Zwei schnelle Tore der Norweger nach der Pause führten zu einem Vier-Tore-Rückstand, davon erholte sich die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason nicht mehr. Die Norweger Sander Overjordet und Erik Toft überragten. Derweil steuert Spanien auf Kurs Halbfinale. Der Titelverteidiger kam am Freitagmittag in Bratislava zu einem glücklichen 26:25 (12:11)-Sieg gegen Russland und führt die deutsche Gruppe II mit 6:0 Punkten an. Weiter im Medaillenrennen ist auch der WM-Zweite Schweden nach einem ungefährdeten 28:18 (14:6) gegen Polen. Die Skandinavier, am Sonntag (18 Uhr/ARD) Gegner der DHB-Auswahl, weisen 4:2 Punkte auf.