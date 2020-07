An den Nachtweideweiher in Lambsheim dürfen derzeit keine weiteren Menschen zum Baden kommen. Der zum Gelände gehörende Parkplatz sei voll belegt, teilte am Sonntagmittag Verbandsgemeindebürgermeister Michael Reith mit. Man gehe davon aus, dass bei einem weiteren Zulauf die Corona-Hygieneregeln auf der Liegewiese und im Wasser nicht mehr eingehalten werden könnten. Der Zugang zum Naherholungsgebiet sei deshalb gesperrt worden. Die gleiche Entscheidung hat am Sonntagmittag das Ordnungsamt der Gemeinde Bobenheim-Roxheim für den Silbersee getroffen.