Mit dem dritten Heimsieg in Folge hat Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim seinem Kapitän Marcel Seegert in dessen 300. Spiel für die „Buwe“ ein schönes Geschenk bereitet. Die ersatzgeschwächten Kurpfälzer bezwangen am Freitagabend vor 11.334 Zuschauern dank Treffern von Terrence Boyd (32.), Kelvin Arase (77.) und Kennedy Okapla (90.+4) Erzgebirge Aue mit 3:0 (1:0).

Damit rückte der Waldhof, bei dem Verteidiger Janne Sietan ein starkes Debüt zeigte, vor den übrigen Partien des zehnten Spieltags in der Tabelle auf Platz neun vor. Für Aue war es indes die dritte Pleite in Folge, womit sich die Ostdeutschen zumindest vorerst aus der Spitzengruppe der Liga verabschieden.

Die Gastgeber zeigte sich als die offensiv gefährlichere Mannschaft und hätte bei einer besseren Chancenverwertung durchaus höher gewinnen können. So hatten Boyd und Lukas Klünter kurz vor der Pause eine Dreifach-Chance, bei der es im Strafraum der Gäste lichterloh brannte. Auch wenn Aue im zweiten Durchgang spielbestimmend war, ließ die Waldhof-Abwehr nur wenig zu. Spätestens mit dem Treffer von Arase war die Entscheidung gefallen.