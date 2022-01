Vor dem Landgericht in Mannheim muss sich ab Freitag der angebliche Druide „Burgos von Buchonia“ verantworten, den die Sicherheitsbehörden Anfang 2017 unter Terrorverdacht festgenommen hatten. Damals ging es um den Verdacht, dass der Mann rechtsextrem motivierte Anschläge geplant habe. Diesen Vorwurf zog die Justiz Monate später zurück, doch weiterhin gegen ihn ermittelt wurde trotzdem. Schließlich hatten Beamte bei ihm und seinen Mitstreitern aus dem „Reichsbürger“-Milieu Munition und selbst gebaute Waffen wie aus Wühlmausfallen hergestellte Schussapparate entdeckt. Was dem 71-Jährigen im Prozess noch zur Last gelegt wird und welche Kontakte er in die Pfalz hatte, steht im ausführlichen Bericht.