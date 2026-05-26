Zu einem Unfall, bei dem sich ein Auto überschlagen hatte, ist am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr die Neustadter Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen ausgerückt. Wie diese mitteilt, wollte der Fahrer eines 3er BMW von der B39 von Speyer kommend in Höhe eines Baufachzentrums auf die Landauer Straße in Richtung Landau abbiegen. „Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit“, so die Feuerwehr, geriet das Auto auf den Grünstreifen, überschlug sich und kam quer auf den Rädern in der Leitplanke auf der Spur in Richtung Neustadt zum Stehen. Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte. Der BMW-Fahrer, der alleine unterwegs war, konnte sein Auto selbstständig verlassen. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und kontrollierte das Fahrzeug auf eventuell austretende Betriebsstoffe. Rettungsdienst und Notarzt versorgten den BMW-Fahrer. Sein Wagen musste abgeschleppt werden. Es kam zu kleineren Verkehrsbehinderungen.