Mit einem gebrochenen Bein mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Ludwigshafen gebracht werden musste am Mittwochabend um 17.30 Uhr ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Freisbach nach einem Sturz auf der B9 bei Speyer. Nach Angaben der Polizei von Donnerstag wollte der Mann mit seiner Yamaha die B9 in Fahrtrichtung Germersheim an der Abfahrt Speyer-West verlassen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er von der Fahrbahn ab, rutschte an der Leitplanke entlang und überschlug sich. An dem Motorrad entstand Sachschaden von rund 1200 Euro. Für die Unfallaufnahme mussten der rechte Fahrstreifen der B9 in Fahrtrichtung Germersheim und die Abfahrt Speyer-West für 40 Minuten voll gesperrt werden.