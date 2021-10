Ein Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro und ein leicht verletzter Unfallverursacher waren die Folgen unangepasster Geschwindigkeit am Donnerstagmorgen. Laut Polizeibericht war ein 27-Jähriger mit seinem Wagen auf der Kreisstraße von Johanniskreuz nach Elmstein unterwegs. Auf Höhe des Wanderparkplatzes Mitteleiche kam er in der Kurve wegen zu hohen Tempos nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit dem Pkw gegen einen Baum, wobei die Airbags ausgelöst wurden. Der Fahrer erlitt eine leichte Schürfwunde an der linken Hand, zudem hatte er Schmerzen an der Halswirbelsäule.