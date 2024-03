Eine Indoor-Plantage mit mehr als zwei Dutzend Cannabispflanzen hat die Polizei am Samstag in einem Anwesen im pfälzischen Weingarten im Kreis Germersheim entdeckt. Wie die Beamten mitteilten, war zunächst der Rettungsdienst zu der Adresse gerufen worden, weil eine Person unter Krämpfen litt. Der Lebensgefährte der betroffenen Frau habe sich aber aggressiv gegenüber den Rettungskräften verhalten, woraufhin diese die Polizei gerufen hätten. Die habe Haschisch und Kokain in der Wohnung gefunden, sich einen Durchsuchungsbeschluss besorgt und schließlich auch die illegale Plantage aufgetan. Die Pflanzen und die Drogen seien sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet worden.