Weiter geht es mir der Regional-Tour des 1. FC Kaiserslautern: Nach dem Fankick in Gau-Odernheim (5:0) und dem Test bei Jahn Zeiskam (8:0) steigert sich die Mannschaft von FCK-Trainer Markus Anfang in der Ligazugehörigkeit ihrer Gegner. Am Montag spielen die Roten Teufel beim Oberligisten FK Pirmasens.

Anpfiff ist um 18 Uhr, die RHEINPFALZ ist im Framas-Stadion und per Liveblog dabei.