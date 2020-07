Ein 42-Jähriger aus Ludwigshafen muss sich wegen Radfahrens unter Alkoholeinfluss und Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten. Wie die Polizei mitteilte, wollten Passanten dem Mann helfen, der in der Nacht auf Sonntag wohl zunächst auf der Straße neben seinem Fahrrad auf dem Boden lag. Daraufhin sei der 42-Jährige plötzlich auf sein Fahrrad gestiegen und losgefahren – etwa fünf Meter weit, denn dann verlor er den Polizeiangaben zufolge das Gleichgewicht und musste wieder anhalten. Eine Polizeistreife wollte den offenbar betrunkenen und mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehenden Mann einen Atemalkoholtest vor Ort machen lassen – „nicht einmal das“ sei ihm gelungen, so die Polizei. Auf dem Weg zur Blutabnahme in der Dienststelle habe der Ludwigshafener dann noch durch Schläge und Tritte die Tür des Transportfahrzeugs beschädigt. Die Polizei nahm ihn wegen seiner „sehr starken Alkoholisierung“ in Gewahrsam. Den 42-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.