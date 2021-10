Der Neunkircher Zoo trauert um die Giraffe Gerry. Wie der Zoo auf Facebook mitteilt, starb der 14 Jahre alte Bulle in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. „Sein Tod trifft uns plötzlich und unerwartet“, heißt es in der Meldung. Die genaue Todesursache soll in einer pathologischen Untersuchung geklärt werden. In Gefangenschaft können Giraffen bis zu 35 Jahre alt werden, in freier Wildbahn etwa 25 Jahre.

Erst vor knapp drei Wochen hatte der Zoo den Braunbären Lars wegen einer altersbedingten Erkrankung einschläfern lassen müssen, ebenso die Elefantendame Kirsty Anfang des Jahres.