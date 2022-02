Im Zoo Karlsruhe ist Eisbär Blizzard am Samstag gestorben. Das teilte der Zoo auf seiner Homepage mit. Die Tierpfleger haben ihn tot in der Innenanlage gefunden. Dort sei er seit Montag zur Überwachung gewesen, nachdem er wegen einer Wunde am Oberschenkel in Narkose tierärztlich versorgt wurde. Bereits da seien seine extrem hohen Nierenwerte aufgefallen. Trotzdem habe sich sein Zustand stabilisiert. Für Sonntag sei eine weitere Narkose zur Kontrolle geplant gewesen. Zootierarzt Marco Roller hofft nun darauf, dass eine pathologische Untersuchung mehr Erkenntnisse zur Todesursache bringt. Blizzard war im Mai 2020 aus dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg nach Karlsruhe umgezogen. Dort lebte er mit dem Weibchen Charlotte. Blizzard wurde 15 Jahre alt.