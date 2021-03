Ab dem morgigen Dienstag darf der Zoologische Garten wieder Besucher einlassen. Wer allerdings mit seiner Jahreskarte oder einem Einzelticket in den Zoo will, muss einige Dinge beachten.

So besteht eine Registrierungspflicht, die am Vortag erfolgen muss. Für Reservierungen von Dauerkarten wird im Online-Shop eine Reservierungsgebühr von jeweils 50 Cent erhoben. Alle Jahreskarten werden automatisch um die Zeit des Lockdowns verlängert.

Für die Besuche können unterschiedliche Zeiträume zum Eintritt gebucht werden. Diese sind von 9 bis 11, 11 bis 13 und 13 bis 16 Uhr. Ab einer Stunde vor Kassenschluss gibt es zudem das günstigere Feierabendticket, das ebenfalls online erworben werden muss.

2000 Besucher gleichzeitig

Reservierungen und Tickets können entweder selbst ausgedruckt oder auf dem Smartphone gespeichert werden. Für Freikarten oder Kombi-Tickets für die Zoos in Landau, Heidelberg und Karlsruhe, gelten die gleichen Regelungen wie für Jahreskarteninhaber. Aktuell dürfen höchsten 2000 Besucher gleichzeitig auf dem Gelände sein.

Zudem sind einige Tierhäuser aktuell geschlossen, andere, wie das Exotenhaus in der Einbahnstraßenregelung geöffnet. Schließlich gilt auch Zoo die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Zudem sind die allgemeinen Abstandsregelungen sowohl am Eingang als auch in der gesamten Anlage einzuhalten.