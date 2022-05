In einem Paket mit Ziergegenständen aus dem ostasiatischen Raum sind am Mittwoch im Zollamt Heidelberg sechs Elfenbeinfiguren aus dem 19. Jahrhundert gefunden worden. Wie die Beamten mitteilen, seien diese von einem britischen Auktionshaus angeboten, erfolgreich ersteigert und per Post nach Deutschland geschickt worden.

Die Zollbeamten weisen darauf hin, dass die Einfuhr von Elfenbein, auch bei einem Alter von über 100 Jahren, nach dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen, ohne vorherige Genehmigung des Bundesamtes für Naturschutz, verboten ist. Der Empfänger der Postsendung konnte weder die zwingend notwendigen Artenschutzdokumente noch die entsprechenden Einfuhrgenehmigungen für die Elfenbeinfiguren vorlegen, weshalb diese beschlagnahmt wurden.