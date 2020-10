[Aktualisiert: 17.17 Uhr] Um Steuer-Ermittlungen ist es bei einem Zoll-Einsatz im Ludwigshafener Stadtzentrum gegangen, für den die Beamten am Dienstag zur Mittagszeit mit mehreren Autos vor dem Bismarckzentrum aufgefahren waren. Nach offiziellen Angaben waren 14 Einsatzkräfte vor Ort. Mehr über die Hintergründe der Aktion wollte eine Sprecherin des Hauptzollamts in Karlsruhe aber nicht verraten. Sie verwies am Spätnachmittag auf „laufende Ermittlungen“, die nicht gefährdet werden sollten.