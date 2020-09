Ein 38-jähriger Frankenthaler hat sich bei einem Supermarkt-Besuch am Dienstag ohne Mund- und Nasenschutz eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch eingehandelt. Laut Polizei wollte der 38-Jährige gegen 13 Uhr in einem Supermarkt in der Schraderstraße ohne Mundschutz einkaufen gehen. Als er vom Filialleiter auf die fehlende Mund-Nasen-Bedeckung angesprochen wurde, und sie trotzdem nicht aufziehen wollte, wurde ihm ein Hausverbot erteilt. Auch dieser Aufforderung kam der Frankenthaler nicht nach, weshalb die Polizei verständigt wurde.

Gegenüber den Beamten zeigte der Beschuldigte ein ärztliches Attest vor, welches ihn von dem Tragen des Mund-Nasen-Schutzes befreit. Da es sich bei dem Attest um sensible Daten handele, wollte der 38-Jährige dieses dem Filialleiter nicht aushändigen. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch aufgenommen.