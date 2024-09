Gegner der Regenbogenflagge und des Genderns lassen vor dem Landesparteitag der Freien Wähler an diesem Samstag in der Eifel die Emotionen hochkochen. Dazu gesellen sich neue Personalquerelen.

Diese Themen stehen für Kulturkampf, für verletzende Angriffe und sie sind Garanten für die öffentliche Aufmerksamkeit: das Gendern, die Regenbogenflagge und das Selbstbestimmungsgesetz. Ein Antrag, der die Zeit zurückdrehen will, beschäftigt an diesem Samstag die Freien Wähler auf ihrem Landesparteitag in Kordel (Kreis Trier-Saarburg). Landesparteichef Stephan Wefelscheid rüstet zum Gegenangriff. Unterdessen gehen die Personalquerelen in der Landtagsfraktion weiter. Das neue Mitglied, Bernhard Alscher aus dem Kreis Birkenfeld, mäkelt am neuen Fraktionsvorsitzenden Helge Schwab aus dem Kreis Kusel.

Hier geht’s zum vollständigen Text