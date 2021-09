In Kabul hat ein zweiter ziviler Evakuierungsflug mit Ausländern und Afghanen an Bord am Freitag das Land in Richtung Katar verlassen. Unter den Passagieren seien 49 französische Staatsbürger und ihre Angehörigen, erklärte das französische Außenministerium. Beobachtern zufolge könnte damit auch die Wiederaufnahme des zivilen Flugverkehrs am Kabuler Flughafen kurz bevorstehen. Das französische Außenministerium dankte den katarischen Behörden für ihre „entscheidende Hilfe“. Die französischen Staatsbürger und ihre Familien würden von Doha aus nach Frankreich geflogen.

Am Vortag war der erste Evakuierungsflug nach dem Abzug der US-Truppen Ende August mit mehr als 100 Menschen an Bord in Kabul gestartet. Damit wurden auch 15 Deutsche ausgeflogen worden. Das teilte das Auswärtige Amt am Donnerstagabend in Berlin mit. Es handele sich vor allem um Frauen und Kinder. Sie seien mit Hilfe der katarischen Regierung aus der afghanischen Hauptstadt ausgeflogen worden. Die Möglichkeit zur Ausreise habe sich sehr kurzfristig geboten, sagte ein Ministeriumssprecher. Die Bundesregierung arbeite weiter intensiv daran, in den kommenden Tagen weitere Ausreisen zu ermöglichen.