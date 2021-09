Beim Auswärtsspiel am Samstag (14 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) beim TSV Havelse in der HDI-Arena in Hannover muss Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern weiter auf seinen verletzten Kapitän Jean Zimmer verzichten. Zimmer habe noch Rückenbeschwerden, die auf den Oberschenkel abstrahlen, sagte FCK-Trainer Marco Antwerpen am Donnerstag.

Der Coach muss seine zuletzt so erfolgreiche Startformation womöglich am Samstag beim Aufsteiger ändern – trotz der zwei Siege der Lauterer in Folge (2:0 in Lotte beim SC Verl und 2:0 gegen den VfL Osnabrück). Der Einsatz von Mittelfeldspieler Nicolas Sessa ist wegen eines grippalen Infekts sehr fraglich. „Es wird sehr, sehr eng bei ihm für Samstag“, ließ Antwerpen wissen. Wieder spielberechtigt sind die zuletzt zweimal rotgesperrten Kenny Prince Redondo – ein Mann für die Offensive – und Abwehrspieler Marvin Senger.

Antwerpens Optionen

Eine Möglichkeit, Sessa zu ersetzen, sei, den zuletzt offensiv zentral eingesetzten René Klingenburg auf dem Spielfeld wieder ein Stück zurückzuziehen. Eine andere Option: Felix Götze, der am Samstag gegen Osnabrück erstmals nach seiner Schädelverletzung wieder zu einem Kurzeinsatz kam, könnte für Sessa starten. Zudem: Zuvor spielte Redondo im linken Mittelfeld, bevor Sessa die Rolle zuletzt übernahm.