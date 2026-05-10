Ein Zimmer in einem Seniorenheim in der Rotkreuzstraße hat in den frühen Morgenstunden des Samstags gebrannt. Laut Polizei wurden dabei ein Bewohner und zwei Pflegekräfte verletzt. Besonders schlimm getroffen hat es nach Angaben der Feuerwehr den Bewohner des Zimmers. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr wurde er durch Pflegekräfte und Polizei versorgt. Er kam nach der medizinischen Versorgung durch Notarzt und Rettungsdienst mit dem Rettungshubschrauber in ein spezielles Krankenhaus für Schwerstbrandverletzte in Hessen. Von Seiten der Feuerwehr wurde sofort eine Brandbekämpfung unter Atemschutz in dem betroffenen Zimmer eingeleitet. Trotz des Brandschutzvorhangs vor dem Zimmer war der Flur verraucht, heißt es im Einsatzbericht der Feuerwehr. Alle betroffenen Bewohner wurden diesem zufolge von den Einsatzkräften in rauchfreie Bereiche gebracht. Sie wurden von der Schnelleinsatzgruppe (SEG) des Brand- und Katastrophenschutzes betreut. Da die diensthabenden Pflegekräfte sowie die ersten Polizeikräfte mit Verdacht auf eine Rauchgasinhalation zur Kontrolle in ein Krankenhaus kamen, übernahm die SEG die Betreuung und medizinische Versorgung der Bewohner der Seniorenresidenz bis zum Eintreffen der verständigten dienstfreien Kräfte. Zur Entrauchung des Stockwerks setzte der Einsatzleiter Hochleistungslüfter ein. Ebenso sicherte die Feuerwehr den Landeplatz des Rettungshubschraubers im Stadion mit einem Löschfahrzeug ab. Die Feuerwehr betont, dass alle Sicherheitseinrichtungen vorbildlich funktioniert haben und für die übrigen Bewohner zu keiner Zeit Gefahr bestand. Zur Entstehung des Feuers und zum wirtschaftlichen Schaden lagen den Einsatzkräften keine Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.