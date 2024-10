Die Schlussetappe der Deutschland-Tour 2025 wird am 24. August in Sachsen-Anhalt ausgetragen. Das teilen die Veranstalter am Montag mit. Die Schlussetappe führt die Fahrer demnach von Halle (Saale) nach Magdeburg. Los geht es am 20. August in Essen. Damit stehen zwei wichtige Ecktermine des wichtigsten deutschen Etappenrennens im Radsport 2025 fest. 2024 fuhr das Fahrerfeld auf der Schlussetappe durch die Pfalz.