Aus einem Gehege in der Nähe eines Feldweges zwischen Neustadt und Haßloch ist in der Nacht auf Samstag eine Kupferhalsziege entwendet worden. Das teilt die Polizei am Sonntagmorgen mit und bittet Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge machen können, sich zu melden (06321/854-0, pineustadt@polizei.rlp.de). Das Gehege befindet sich im Bereich der „Rehbachwiesen“ – südlich der L532 in der Nähe des Rehbaches, östlich der Anschlussstelle Neustadt-Nord.