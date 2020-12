Die Polizei sucht Zeugen, die am Montag um 13.20 Uhr einen Unfall beobachtet haben, der sich auf der B9 zwischen den Anschlussstellen Römerberg und Schwegenheim in Fahrtrichtung Germersheim ereignete. Laut den Beamten war ein 21 Jahre alter Autofahrer aus Freisbach etwa in Höhe von Harthausen auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, um ein Auto und einen Mercedes mit Anhänger zu überholen. Ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, scherte der unbekannte Autofahrer plötzlich aus, um ebenfalls den Mercedes mit Anhänger zu überholen. Der 21-Jährige musste erheblich abbremsen und nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Der 50-jährige Mercedes-Fahrer bemerkte die Situation und lenkte sein Gespann nach rechts auf den Standstreifen, um dem jungen Mann das Ausweichen zu ermöglichen. Dennoch touchierte dieser den Anhänger leicht und geriet ins Schleudern. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam erst im angrenzenden Feld zum Stehen. Sein Auto wurde laut Polizei nicht unerheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Beamten schätzen den Schaden auf rund 8000 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Polizei zufolge ist lediglich bekannt, dass es sich um ein schwarzes Auto handeln könnte. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.