Die Polizei sucht nach einem Unfall am Donnerstagmorgen gegen 7.55 Uhr in der Heiligensteiner Straße in Römerberg Zeugen. Wie die Beamten mitteilen, war ein 59-jähriger Autofahrer in Richtung Viehtriftstraße unterwegs, als in Höhe der Hausnummer 27 ein etwa acht Jahre alter Junge mit seinem Tretroller auf die Fahrbahn fuhr. Der Autofahrer war zu einer Vollbremsung gezwungen, konnte den Zusammenstoß mit dem Kind aber nicht mehr vermeiden. Laut Polizei klagte der Junge nach dem Unfall über Schmerzen im linken Knie, am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Der Mitteilung zufolge holte eine weibliche Bezugsperson das Kind noch vor Eintreffen der Polizei ab und gab an, die Mutter des Jungen zu verständigen. Da die Unfallbeteiligten beziehungsweise die Bezugsperson keine Daten austauschten, sind die Personalien des Kindes und der Frau unbekannt.

Die Polizei bitte deshalb, dass sich die Frau oder die Mutter und Zeugen melden unter 06232/137-0 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.