Das Polizeipräsidium Mainz sucht nach Zeugen eines Vorfalls, der sich am Samstagabend gegen 18.15 Uhr am Mainzer Hauptbahnhof ereignet hat. Ein 46-Jähriger ist angegriffen und bei der Attacke lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei schwebt der Mann nach derzeitigem Ermittlungsstand immer noch in Lebensgefahr. Bisher liegen der Mainzer Polizei widersprüchliche Zeugenaussagen vor und deshalb bittet sie um weitere Hinweise aus der Bevölkerung - an die Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 oder per E-Mail an pimainz2@polizei.rlp.de.

Das Opfer hielt sich zum Tatzeitpunkt bei den Bushaltestellen des Bahnhofs auf. Dort wurde er von den mutmaßlichen Täter angegriffen. Der 46-Jährige stürzte zu Boden und erlitt bei dem Sturz lebensgefährliche Kopfverletzungen. Der mutmaßliche Täter flüchtet dann zu Fuß vom Hauptbahnhof in Richtung Kaiserstraße.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: 25-35 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und schlank. Die Haare sollen im Nacken etwas länger gewesen sein. Bekleidet war der Mann zum Tatzeitpunkt mit einer weißen Jacke mit Reißverschluss, einer dunklen Jeans und einem schwarzen Basecap. Zudem hat der Täter einen schwarzen Rucksack mitgeführt.