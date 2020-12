Am Freitag gegen 8 Uhr ist es auf der B9 zwischen den Anschlussstellen Dudenhofen und Speyer-West zu einem Vorfall gekommen, bei dem eine 25-jährigen Speyererin durch den Fahrer eines ihr vorausfahrenden Autos genötigt wurde, ihr Fahrzeug bis zum Stillstand abzubremsen. Anschließend sei der Fahrer des vorausfahrenden Wagens, wie die Polizei Ludwigshafen informierte, an die Fahrertür der 25-Jährigen getreten und habe die Frau durch die geöffnete Scheibe körperlich angegriffen. Anschließend flüchtete der Täter. Der Hintergrund der Tat ist bislang nicht bekannt. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr und Körperverletzung eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter 06232/137-0 oder unter pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.