Nach dem schweren Unfall auf der L528 zwischen Böhl und Iggelheim, bei dem am 6. Dezember eine 60 Jahre alte Frau gestorben ist, sucht die Polizei nun Zeugen. Dabei geht es den Ermittlern insbesondere um die Ersthelfer. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Speyer unter Telefon 06232/137-0 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.